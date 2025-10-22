Conductor ebrio provoca accidente

En las últimas horas de la noche del lunes se dio un aparatoso accidente en la carretera federal San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo, a la altura de la localidad López Mateos, en la demarcación del municipio de Huixtán.

Esto dejó como saldo varios lesionados y daños materiales considerables, luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Tomó mal curva

De acuerdo con la información recabada, el sedán de color blanco circulaba a exceso de velocidad cuando al tomar una curva pronunciada, el conductor no pudo controlar la unidad y derrapó, impactándose violentamente contra las barras metálicas de contención ubicadas a un costado de la carretera.

El fuerte golpe provocó que el automóvil quedara con severos daños en su estructura, mientras que los ocupantes resultaron con múltiples lesiones y contusiones.

Alertan a autoridades

Testigos que transitaban por la zona alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes arribaron minutos más tarde para brindar apoyo a los afectados.

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Huixtán, junto a elementos de la policía, atendieron y estabilizaron a los heridos, trasladando al conductor y a sus acompañantes al hospital más cercano para su valoración médica.

Aseguran auto

Las autoridades viales procedieron al aseguramiento de la unidad siniestrada y elaboraron el informe correspondiente para determinar responsabilidades, ya que se presume que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol fueron factores determinantes en el percance.