Conductor lesionado al caer a barranco

Un aparatoso accidente se registró en el primer día del año en el municipio de Zinacantán, luego de que el conductor de una camioneta Nissan Estaquitas resultara lesionado tras caer a un barranco de varios metros de profundidad, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y habitantes de la zona.

Perdió el control

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Pasté, cuando el chofer de la unidad de color rojo perdió el control al circular sin precaución por un tramo estrecho.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo salió del camino y se precipitó hacia un barranco, quedando volcado entre la maleza y la persona que manejaba tirada a un costado, salvándose por poco de ser aplastada.

Los lugareños que se encontraban cerca del lugar, al ver el percance descendieron hasta el fondo para auxiliar al conductor, quien presentaba diversas lesiones en el cuerpo a consecuencia del impacto.

Por ello, los habitantes brindaron el apoyo inicial mientras se daba aviso a los números de emergencias para solicitar la presencia de los cuerpos de auxilio.

Rescate

Minutos más tarde, elementos de Protección Civil arribaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para rescatar al herido, quien posteriormente fue estabilizado y trasladado al hospital de San Juan Chamula, donde recibió atención médica. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como estable.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y llevar a cabo las diligencias necesarias.

De manera extraoficial, lugareños señalaron que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante para que el conductor perdiera el control del vehículo y abandonara el camino.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar cuidados en tramos carreteros de la región, especialmente en zonas rurales donde las condiciones de la vía de comunicación pueden representar un riesgo adicional.