Conductor pierde el control y colisiona

En el municipio de Villaflores se registró un fuerte accidente automovilístico, luego de que el conductor de un vehículo perdiera el control del volante y acabara impactándose contra la barra de contención en el desvío hacia el ejido Doctor Domingo Chanona.

Se estampó en barra

Todo se originó cuando el automovilista circulaba por la zona y, por causas aún no determinadas, perdió el control del volante, lo que provocó que se saliera de forma parcial de su carril y se estampara de manera violenta contra la estructura metálica de seguridad.

Tras el impacto, el vehículo resultó con visibles daños en la carrocería, lo que generó la movilización de socorristas voluntarios y cuerpos de auxilio que acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al instante.

Previamente, quienes transitaban por esta vía trataron de brindar el apoyo a los afectados pues una persona que se encontraba en la parte trasera del vehículo había quedado lesionada, por lo cual fue rescatada para mantenerse a la espera del personal de auxilio.

Elementos de seguridad y de emergencia permanecieron en la zona llevando a cabo las labores de auxilio y prevención, además de coordinar las acciones necesarias para evitar otro percance en el área, ya que el incidente causó momentáneamente afectaciones a la circulación.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, sobre todo en este tipo de tramos carreteros en donde factores como el exceso de velocidad o distracciones al volante pueden derivar en accidentes.