Conductor pierde el control y vuelca

En el tramo carretero que conecta al municipio quesero de Ocosingo con Palenque, ocurrió un fuerte percance cuando el conductor de una camioneta perdió el control y volcó a la altura del rancho Los Abuelos, en la demarcación ocosinguense.

Exceso de velocidad

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido la causa principal del accidente. El conductor, que viajaba en una camioneta Renault Kwid de color rojo, no pudo dominar el volante y acabó dando varias volteretas sobre la cinta asfáltica hasta quedar la unidad prácticamente destrozada a un costado del camino, entre la maleza.

Automovilistas que transitaban por la zona fueron los primeros en detenerse para auxiliar al herido, al tiempo que notificaron a los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y brindaron atención inmediata al conductor, quien presentaba golpes y lesiones, por lo cual fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para su valoración médica.

Retiran restos

Elementos de Tránsito se hicieron presentes al lugar de los hechos para iniciar las pesquisas correspondientes y deslindar responsabilidades.

La vialidad se vio parcialmente afectada mientras una grúa retiraba los restos de la camioneta siniestrada.

El percance generó preocupación entre los usuarios de la vía de comunicación, pues no es la primera vez que ocurren accidentes fuertes en este tramo carretero ante la falta de precaución de quienes manejan.