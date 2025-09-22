Conductor pierde la vida al chocar en árbol

La mañana del domingo se registró un accidente carretero sobre la vía El Jobo-Suchiapa, a la altura del kilómetro 8, donde un automovilista perdió la vida tras chocar violentamente contra un árbol.

El hecho, ocurrido alrededor de las 10:40 horas, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Impacto mortal

De acuerdo con reportes preliminares, el exceso de velocidad combinado con una mala maniobra habrían provocado que el conductor de un Nissan Tiida, con placas del estado de Chiapas, no pudiera controlar el volante y terminara fuera del camino.

El vehículo quedó destrozado de la parte frontal y del lado del copiloto, evidenciando la violencia del impacto.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron de inmediato al lugar y solicitaron la presencia de paramédicos de Protección Civil Municipal. Aunque los socorristas brindaron los primeros auxilios, confirmaron minutos después que la persona que manejaba ya no presentaba signos vitales.

La zona fue asegurada para facilitar el trabajo de peritos y prevenir riesgos a otros automovilistas.

Una familiar del fallecido arribó al sitio y lo identificó, lo cual dio paso a la intervención de personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Tras levantar el cadáver, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley.

Afectaciones viales

Durante las maniobras de rescate y retiro de la unidad, la circulación permaneció cerrada por más de dos horas, lo que generó filas de automóviles en ambos sentidos de la carretera.

El cuerpo será entregado a los familiares en las próximas horas para la realización de los servicios funerarios.