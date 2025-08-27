Conductor queda atrapado entre camión y poste

El martes por la mañana se reportó un accidente cuando el conductor de un automóvil Nissan March de color blanco, con placas de circulación del estado de Chiapas, se llevó un buen susto al protagonizar un fuerte choque en el bulevar Palenque-Pakal Ná.

Corte de circulación

Los hechos ocurrieron a la altura del cruce con los semáforos de la prolongación de la avenida Velasco Suárez, en donde el automovilista intentó ganarle el paso a un camión de volteo que transportaba material pétreo y provocó el corte de circulación.

Sin embargo, la imprudente maniobra resultó fallida y el compacto quedó atrapado entre la pesada unidad y un poste de energía eléctrica.

Se salvó

Pese a lo aparatoso del incidente, la persona que manejaba el automóvil resultó ilesa, aunque su vehículo presentó daños de consideración en la carrocería, con desprendimiento de la fascia delantera y un fuerte golpe en el costado del conductor.

Testigos comentaron que la imprudencia al volante pudo haber terminado en una tragedia mayor, solo que el automovilista corrió con suerte de no acabar aplastado ya que el volquetero alcanzó a frenar.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad acudieron de inmediato al lugar para realizar las diligencias correspondientes, controlar la circulación y efectuar el deslinde de responsabilidades.