Conductor se lesiona al estrellarse contra un árbol

Un hombre resultó lesionado la madrugada de ayer al colisionar el vehículo que conducía contra un árbol en una transitada calle del municipio de Comitán, lo cual dejó cuantiosas pérdidas materiales.

Fue alrededor de las 00:05 horas que se registró el percance en la 30.ª calle Sur y esquina con 5.ª avenida Oriente sobre la carretera a Zapata, en la colonia Mariano N. Ruiz, ubicada al sur de la ciudad.

Falta de precaución

El accidente sucedió cuando una persona del sexo masculino de 45 años de edad, manejaba una camioneta Ford Explorer de color rojo, sin placas de circulación, con dirección de poniente a oriente e iba a exceso de velocidad y con falta de precaución.

Esto hizo que perdiera el control del volante, se saliera de la vía y colisionara de frente contra un árbol que fue derribado del fuerte impacto, posteriormente la unidad rebotó hasta quedar varada sobre la calle.

Ayuda

El chofer resultó malherido, así que testigos al ver el mal estado en el que se encontraba pidieron el apoyo al número de emergencias 911. Rápidamente se presentaron las ambulancias del sistema de Protección Civil Municipal.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron al hospital regional para su atención médica especializada. Mientras tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para llevar a cabo los peritajes y ordenar el remolque de la camioneta al corralón en turno.

Por último, se dijo que el caso fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.