Conductora pierde el control y se estrella

En el municipio de Comitán, el día de ayer se dio un fuerte percance cuando una automovilista perdió el control y terminó impactándose contra una vivienda, lo que dejó daños materiales. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio para tomar conocimiento.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas que se reportó el accidente sobre la carretera al Cuartel Militar, en unas de las calles de acceso a la colonia Valle Balún Canán, localizada al sur poniente de la ciudad.

Salió del camino

Todo se originó debido a que la conductora de un automóvil sedán Volkswagen Jetta de color gris circulaba sobre la referida vía de comunicación y pretendió incorporarse a la calle Cuauhtémoc para dirigirse hacia el poniente.

En la maniobra perdió el control del volante, aparentemente por el exceso de velocidad, lo que hizo que saliera del camino y se estampara contra la cortina metálica de una vivienda, lo que dejó severas afectaciones en la parte frontal de la unidad automotriz.

Fueron vecinos quienes brindaron ayuda a la fémina que resultó ilesa, rescatando además la unidad por sus propios medios a fin de evitar la intervención de las autoridades municipales.

Sin embargo, ante la llegada de los policías viales tuvieron que iniciar el diálogo para reparar los daños y deslindar responsabilidades al momento.