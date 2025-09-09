Confirman deceso de mujer tras ser arrollada por taxi

Una mujer de la tercera edad, quien batalló por su vida en el hospital e identificada como Noemí “N” (79 años), murió luego de haber sido atropellada por un taxi en el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura del supermercado Bodega Aurrerá, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Atropellada

Transeúntes reportaron al número de emergencias que una persona había sido arrollada al intentar cruzar la vialidad.

Testigos señalaron que una unidad de transporte público circulaba a exceso de velocidad y, tras embestir a la fémina, continuó su marcha sin detenerse.

El impacto fue tan violento que la víctima salió proyectada varios metros, quedando tirada sobre el camellón central.

Paramédicos de Protección Civil Estatal arribaron rápidamente y le brindaron la atención prehospitalaria; sin embargo, presentaba múltiples fracturas y un delicado estado de salud.

Por ello, fue trasladada de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde permaneció internada durante algunas horas; finalmente perdió la batalla por la vida.

Pese a los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió la gravedad de las lesiones, se indicó más tarde.

Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúe con las investigaciones para dar con el paradero del vehículo responsable.

Familiares de la víctima se presentaron al hospital para reclamar el cuerpo y comenzar con los trámites funerarios.

Esperan que haya justicia para Noemí, quien falleció en circunstancias tan lamentables.