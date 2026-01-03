Consultorio casi se quema por completo

Crisis nerviosa y pérdidas materiales leve fueron el saldo de un conato de incendio sucedido la mañana del viernes al sur-poniente del municipio de Cintalapa. Aunque no existe una versión oficial al respecto, se cree que un posible cortocircuito habría sido la causa del fuego.

Trascendió que minutos antes de las 13:00 horas, vecinos del barrio Centro, sobre la 1.ª avenida Sur entre 2.ª y 3.ª calle Poniente, habrían reportado al número de emergencias 911 un conato de incendio en un consultorio dental, en el cual se encontraban personas en el interior.

Incendio

Rápidamente, personal de Protección Civil llegó al lugar del incidente, en donde al ingresar observaron humo negro emanando del establecimiento; por ello, de inmediato comenzaron a sofocar las llamas para evitar su propagación y que afectara completamente el inmueble.

Asimismo, procedieron a retirar los objetos plásticos que ya comenzaban a resentir las altas temperaturas en el interior.

Finalmente, el área logró quedar fuera de peligro permaneciendo los socorristas para continuar enfriando el área y evitar que el fuego se reavivara.

Más tarde, los propietarios empezarían con la reparación de algunas zonas afectadas del inmueble; mientras tanto, los pacientes tendrán que esperar unos días más para ser atendidos.