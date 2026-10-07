Continúa operativo; hay otro detenido

Como parte del Operativo Enjambre que continúa realizándose en el municipio de Suchiapa, la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación interinstitucional detuvo a una persona del sexo masculino identificada como Luis Alberto “N”.

El sujeto fue señalado como elemento activo de la Policía Municipal, quien presuntamente contaba con autorización del presidente municipal de Suchiapa para intervenir y tomar determinaciones relacionadas con la situación jurídica de una persona detenida.

De acuerdo con las investigaciones, estas acciones impidieron que algunas personas arrestadas fueran puestas a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado informó que las pesquisas permanecen abiertas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho y con cero impunidad.