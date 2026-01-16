Controlan ataque de abejas en primaria

Gracias a la aplicación de protocolos por parte de maestros y personal del Cuerpo de Bomberos, se evitó que los niños de la escuela primaria José Vasconcelos de la colonia Huertos de Janeiro, fueran atacados por un enjambre de abejas africanizadas, esto al nor-poniente de Tapachula.

Solo un menor de edad recibió una picadura, por lo que fue atendido por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), aunque sin que fuera necesario de traslado a un hospital.

De acuerdo con directivos del plantel, de manera repentina se registró la presencia de los insectos, por lo cual se aplicaron los protocolos y se aisló a los estudiantes en áreas seguras y solamente uno de ellos recibió una picadura.

Además, de inmediato se solicitó el apoyo de las instituciones de emergencia, acudiendo personal de bomberos que controlaron el enjambre y evitaron el riesgo para los infantes.

Revisión

Las abejas se encontraban en uno de los árboles en el patio de la escuela, así que se realizó la revisión minuciosa y se efectuaron las labores de control.

Los paramédicos, mientras tanto, atendieron a un niño de 9 años de edad que presentó dolor leve en el área del cuello, donde recibió la picadura.

Asimismo, recomendaron a la población que en caso de detectar la presencia de un enjambre de abejas lo reporten rápidamente para evitar poner en riesgo la integridad física, principalmente si se trata de espacios escolares.