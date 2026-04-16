Controlan conato de incendio en negocio

Durante la tarde del miércoles, un conato de incendio fue registrado en un negocio comercial de la colonia Las Palmas de la capital chiapaneca, provocó la movilización de corporaciones de emergencia sin que se reportaran personas lesionadas ni intoxicadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 13:05 horas sobre el bulevar Las Palmas, en la esquina con la calle Palma Comedor, donde empleados del establecimiento detectaron la presencia de una densa columna de humo que salía principalmente del área de cocina.

Ante la imposibilidad de controlar el fuego con sus propios medios, los encargados del lugar solicitaron el apoyo a través del número de emergencias 9-1-1, lo que derivó en la rápida intervención de las autoridades.

Brindan ayuda

Elementos policiacos municipales y estatales acudieron como primeros respondientes, mientras que la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) canalizó el auxilio al Heroico Cuerpo de Bomberos.

Minutos después, personal de ataque rápido arribó al sitio y procedió a aplicar los protocolos correspondientes, realizando maniobras de enfriamiento y verificación para descartar posibles fugas de gas que pudieran agravar la situación.

Después de 20 minutos aproximados de labores, los “tragahumo” lograron sofocar el conato de incendio y controlar completamente el riesgo, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del establecimiento o a locales cercanos.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo, registrándose solo daños materiales en la zona de cocina.

Por último, se exhortó a propietarios de negocios a revisar de manera periódica sus instalaciones eléctricas y de gas, a fin de prevenir este tipo de incidentes que pueden escalar con rapidez si no se atienden a tiempo.