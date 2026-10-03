Controlan derrame de aceite en el periférico

Un derrame de aceite sobre el periférico Sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas generó condiciones de riesgo para automovilistas y motociclistas, por lo que cuerpos de emergencia acudieron al sitio para eliminar el peligro.

El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias 911 y posteriormente canalizado a la Estación de Bomberos. La afectación se localizó entre la calle Nueva Primavera y la colonia Explanada del Carmen.

A bordo del Comando 64, personal del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas se trasladó hasta el punto señalado y confirmó la presencia del líquido sobre la superficie de rodamiento.

Evitan riesgos

Para evitar que algún vehículo perdiera el control al pasar por la zona, los elementos llevaron a cabo trabajos de mitigación mediante la colocación y distribución de aserrín sobre el tramo afectado, con una extensión aproximada de 10 metros.

Las labores fueron efectuadas con apoyo de agentes de Tránsito Municipal, quienes utilizaron la unidad TM-038 y se encargaron de abanderar el área mientras los “tragahumos” trabajaban sobre la vialidad.

Una vez absorbido y neutralizado el aceite, el riesgo de derrape quedó controlado y la circulación pudo continuar con mayor seguridad.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar precauciones y reportar al número de emergencias 911 cualquier derrame de combustible, aceite u otro líquido que pueda representar un peligro para quienes utilizan las calles y carreteras.