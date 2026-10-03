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Controlan derrame de aceite en el periférico

Octubre 03 del 2026
Esparcieron aserrín para absorber el aceite derramado. CP
Esparcieron aserrín para absorber el aceite derramado. CP

Un derrame de aceite sobre el periférico Sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas generó condiciones de riesgo para automovilistas y motociclistas, por lo que cuerpos de emergencia acudieron al sitio para eliminar el peligro.

El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias 911 y posteriormente canalizado a la Estación de Bomberos. La afectación se localizó entre la calle Nueva Primavera y la colonia Explanada del Carmen.

A bordo del Comando 64, personal del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas se trasladó hasta el punto señalado y confirmó la presencia del líquido sobre la superficie de rodamiento.

Evitan riesgos

Para evitar que algún vehículo perdiera el control al pasar por la zona, los elementos llevaron a cabo trabajos de mitigación mediante la colocación y distribución de aserrín sobre el tramo afectado, con una extensión aproximada de 10 metros.

Las labores fueron efectuadas con apoyo de agentes de Tránsito Municipal, quienes utilizaron la unidad TM-038 y se encargaron de abanderar el área mientras los “tragahumos” trabajaban sobre la vialidad.

Una vez absorbido y neutralizado el aceite, el riesgo de derrape quedó controlado y la circulación pudo continuar con mayor seguridad.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar precauciones y reportar al número de emergencias 911 cualquier derrame de combustible, aceite u otro líquido que pueda representar un peligro para quienes utilizan las calles y carreteras.

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