Controlan incendio de pastizal en la autopista

Elementos del Instituto de Bomberos del Estado, en coordinación con el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal, lograron controlar un incendio de pastizal registrado en la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con información oficial, el siniestro se presentó a la altura del kilómetro siete de la citada vía de comunicación, lo que generó preocupación entre automovilistas que transitaban por el lugar debido a la presencia de humo en las inmediaciones de la carretera.

Reporte

Tras recibirse la alerta alrededor de las 10:31 horas, unidades de emergencia se presentaron de inmediato hacia la zona afectada.

A su llegada, los elementos desplegaron equipo especializado para el combate del fuego, utilizando un carrete contra incendios de una pulgada, así como mochilas colapsables con agua para contener el avance de las llamas.

Gracias a la rápida intervención de los brigadistas, el siniestro fue controlado en su totalidad antes de que pudiera extenderse a una zona mayor o afectar la visibilidad de los conductores que circulaban por la autopista.

Daños

El fuego consumió aproximadamente media hectárea de pastizal, sin que se registraran personas lesionadas ni daños a vehículos que transitaban por el lugar.

En las labores participaron la unidad Bombero 01 del Instituto de Bomberos del Estado, así como unidades del grupo ERI de Protección Civil estatal, entre ellas una de tres toneladas y una cisterna con capacidad de 10 mil litros de agua.

Tras concluir las labores de liquidación de las llamas y verificar que no existieran puntos de reignición, los cuerpos de emergencia retornaron a su base alrededor de las 12:40 horas, sin que se reportaran incidentes adicionales.