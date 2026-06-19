Controlan incendio en camioneta estacionada

Elementos de Protección Civil Municipal controlaron un conato de incendio registrado en una camioneta estacionada en el fraccionamiento Bosques del Huitepec, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, evitando que la situación pasara a mayores.

El incidente ocurrió en el exterior de un domicilio particular, donde vecinos detectaron la presencia de humo que salía del vehículo y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil se trasladó al lugar para realizar una inspección de la unidad. Al revisar una camioneta Ford, los rescatistas determinaron que el problema aparentemente se originó por una falla en el sistema eléctrico, presuntamente relacionada con la batería.

Controlan la situación

Para eliminar el riesgo de incendio, los elementos procedieron a abrir el cofre de la unidad, desconectar la batería y enfriar la zona afectada, logrando controlar la situación antes de que las llamas pudieran propagarse al resto del vehículo.

Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Después de concluir las maniobras de seguridad, la unidad quedó fuera de riesgo y el área fue declarada segura.

Las autoridades recomendaron a los propietarios de vehículos realizar revisiones periódicas al sistema eléctrico y de batería para prevenir incidentes similares.