Controlan incendio por cortocircuito en una vivienda

Presuntamente derivado de un cortocircuito se registró un incendio en una vivienda del fraccionamiento Universo 2000, localizado al sur-oriente del municipio de Tapachula, lo que propició una rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Siniestro

Vecinos del lugar se percataron que empezó a salir humo de la casa, por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911, acudiendo elementos del Cuerpo de Bomberos que controlaron el fuego que ya había alcanzado un colchón y otros muebles.

Se dio a conocer que el incendio comenzó en una de las recámaras, al parecer por una falla en el sistema eléctrico, pero la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que hubieran daños mayores o pérdida total.

Labores

Los bomberos llevaron a cabo las labores necesarias para sofocar las llamas, evitando que cruzara hacia otras partes de la casa o a las viviendas vecinas.

Asimismo, la zona fue resguardada por elementos de las policías Municipal y Estatal, en lo que se realizaban los trabajos y enfriamiento del área afectada.

Una persona del sexo femenino, que se identificó con el nombre de Jazmín “N” (26 años), propietaria del inmueble, resultó ilesa del siniestro, aunque se dijo que los daños materiales fueron por varios miles de pesos.

La joven agradeció que las autoridades y las corporaciones de auxilio tomaran conocimiento del incidente rápidamente.

Le recomendaron que un profesional haga la verificación de toda la instalación eléctrica, para evitar riesgos o un siniestro peor.