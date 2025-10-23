Controlan una conflagración en plaza comercial

Un incendio en un local en la zona de restaurantes de la Plaza Alaia, al sur de Tapachula, provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia que desalojaron el lugar mientras se realizaban las acciones para controlar completamente el siniestro y evitar riesgos para empleados y visitantes.

El fuego se inició en un restaurante de boneless, por lo que los empleados rápidamente dieron aviso a las autoridades, acudiendo elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil (PC) y corporaciones policíacas.

Al parecer un cortocircuito provocó lo que quedó en un conato de incendio, mismo que fue controlado totalmente, al realizarse acciones de enfriamiento y la inspección minuciosa el lugar para garantizar la seguridad de todas las personas.

En tanto se realizaban las labores de control del siniestro, policías estatales y municipales acordonaron la zona, hasta que se determinó que ya no existía riesgo para la reanudación de las actividades.

El hecho quedó solo en daños menores en la zona de restaurantes, por lo que se exhortó a los responsables de los negocios revisar sus instalaciones eléctricas y mantener en buen estado sus equipos contra incendios.