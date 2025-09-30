Convivencia entre albañiles acaba en pelea

Lo que comenzó como una simple convivencia entre compañeros de trabajo terminó en un sangriento episodio.

En la colonia Maya Lacanjá, al poniente de la zona urbana de Palenque y a escasos metros de las instalaciones de Protección Civil, una reunión de albañiles acabó en tragedia cuando la ingesta de alcohol dio paso a una fuerte discusión.

Violenta agresión

De acuerdo con testimonios de vecinos, varios trabajadores de la construcción compartían bebidas alcohólicas al finalizar la jornada laboral cuando, de un momento a otro, dos de ellos iniciaron una acalorada riña.

La confrontación escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados, identificado como Carlos “N”, de aproximadamente 50 años de edad, sacó un arma punzocortante y atacó en repetidas ocasiones a su compañero.

La víctima, Eduardo N. S. (28 años), originario de Yajalón, recibió varias estocadas en el abdomen y en otras partes del cuerpo, cayendo gravemente herido.

Testigos denunciaron que, pese a llamar al 911, la respuesta fue tardía; sin embargo, por fortuna la cercanía de las instalaciones de Protección Civil permitió que paramédicos de esta institución llegaran con rapidez para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo de urgencia al hospital general de Palenque, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Pudo escapar

El agresor logró darse a la fuga y actualmente es buscado por corporaciones policiacas que implementaron un operativo en distintas colonias y caminos aledaños. Autoridades locales señalaron que lo buscarán para presentarlo ante la justicia.