Convivían, se pelearon y después chocaron entre sí

En un convivio familiar se dio una violenta riña que finalizó en un choque y con un vehículo consignado al corralón, en las últimas horas de la noche del lunes en el municipio de Comitán, lo que movilizó a policías municipales y agentes de Tránsito Municipal para atender la emergencia.

Fue en el fraccionamiento Arboledas, al poniente de la ciudad, en donde se registró el incidente alrededor de las 22:00 horas.

Acaba en riña

De acuerdo a testigos, en un domicilio del lugar varias personas realizaron una fiesta familiar, pero aparentemente al calor de las copas las diferencias salieron a relucir y se inició una pelea.

Posteriormente dos personas del sexo masculino salieron del sitio y cada uno abordó su vehículo, sin embargo, estaban tan molestos que terminaron chocando entre ellos.

Una de las fascias de una de las unidades quedo tirada sobre la calle. Vecinos reportaron el escándalo al número de emergencias 9-1-1.

A la zona arribaron los agentes de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad Municipal, por lo que uno de los involucrados al observar la presencia de las autoridades optó por retirarse y dejar abandonado un Ford Ka de color gris.

Los policías ordenaron remolcar el automóvil al corralón en turno, en espera de que el afectado acuda ante un agente del Ministerio Público (MP) para llevar a cabo la demanda correspondiente y se deslinden responsabilidades en las próximas horas.