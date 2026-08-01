Convulsiona y derrapa; se golpeó con el pavimento

Un motociclista derrapó en el centro histórico de Comitán durante la tarde del viernes, cuando al ir conduciendo sufrió una crisis convulsiva y cayó al concreto, siendo auxiliado en primera instancia por automovilistas y posteriormente por paramédicos.

Fue alrededor de las 13:20 horas que se registró el incidente sobre la 2.ª calle Norte y avenida Central, a escasos 200 metros del parque.

Ataque y caída

El joven motorrepartidor circulaba sobre la calle con rumbo al oriente cuando de pronto sufrió un ataque y convulsionó, lo que provocó que derrapara y cayera sobre el pavimento quedando a mitad de la calle.

Automovilistas le brindaron ayuda, lo colocaron a un costado de la vía de comunicación y solicitaron el apoyo al número de emergencias 9-1-1 debido a que sufrió un desmayo y no reaccionaba.

Al lugar se movilizó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana en donde paramédicos le brindaron los primeros auxilios, lo valoraron, pero no necesitó ser trasladado al hospital.

Familiares del accidentado llegaron al sitio para trasladarlo a su vivienda junto a la unidad que conducía.

Otro convulsionado

Asimismo, se dio a conocer que en una tienda departamental ubicado sobre bulevar Sur, en las inmediaciones de la central de abastos, un hombre de 50 años de edad se desmayó y convulsionó cuando ascendía en las gradas a la planta alta.

Tuvo que auxiliado por paramédicos de Protección Civil (PC) municipal que se movilizaron ante el reporte. Al igual que el motorrepartidor, solo fue estabilizado en el lugar de los hechos.