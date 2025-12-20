Corriente arrastra a sedán a canal

Tras las intensas lluvias registradas, un automovilista fuera arrastrado por las fuertes corrientes y terminara en el interior de un canal en la colonia 24 de Junio, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante las últimas horas de la noche del jueves.

El reporte fue realizado cuando el aguacero sorprendió a la comunidad tuxtleca; pronto, se movilizaron los distintos cuerpos de ataque rápido.

Accidente

A través del número de emergencias 9-1-1 dieron a conocer a las corporaciones de auxilio que un automovilista había sido arrastrado por las intensas corrientes y su vehículo quedado dentro de un canal de aguas negras, situado sobre la avenida Osumacinta de la referida colonia.

Por ello, el personal del Instituto de Bomberos se acercó al lugar de los hechos y lograron rescatar al conductor que presentaba contusiones en las extremidades y tenía crisis nerviosa.

Una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal se encargó de su traslado a un hospital para recibir asistencia médica.

Más tarde, una grúa con plataforma acudió para remolcar la unidad particular y llevarla al corralón en turno.