Cortaba aguacates cuando se desplomó

Un hombre cayó de una altura de 6 metros cuando cortaba unos aguacates en la colonia Potinaspak, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del jueves.

Fallecido

El reporte fue proporcionado alrededor de las 10:10 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se presentaron a la avenida Narda, entre las calles Las Anonas y Pomarosa de la colonia mencionada.

Ahí, los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. En minutos se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Estos acudieron minutos después y tras brindarle la atención prehospitalaria se informó que ya no contaba con signos vitales.

Caída

Por otro lado, los uniformados mencionaron que el ahora fallecido fue identificado como Rosendo “N”, de aproximadamente 55 años de edad, quien se encontraba en la segunda planta de una vivienda cortando aguacates.

Sin embargo, hubo dos versiones de lo ocurrido: don Rosendo sufría de ataques epilépticos y pudo haber caído, aunque curiosos señalaron que resbaló, lo único cierto es que cayó de cabeza y esto le costó la vida.

Pronto la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias necesarias y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.