Corte de circulación deja a motorista con heridas graves

Con lesiones graves fue como resultó un motociclista debido a un presunto corte de circulación sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura del fraccionamiento Jardines del Grijalva, en la demarcación de Chiapa de Corzo.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 14:25 horas del viernes, por lo que elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron a la zona mencionada.

Vuelta prohibida

Ahí, se informó que un motociclista se desplazaba sobre la vía que va de La Angostura a la capital chiapaneca; sin embargo, en ese momento una camioneta particular de la marca JAC intentó dar una maniobra prohibida en “u”, provocando el corte de circulación.

El motorista salió proyectado de su asiento y acabó tendido sobre la carpeta asfáltica. Tras casi 20 minutos, arribaron paramédicos de Protección Civil Estatal (PC) que le brindaron la atención prehospitalaria.

Después de la valoración, la persona del sexo masculino fue trasladado a un hospital en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno, liberando finalmente la vialidad en la zona.