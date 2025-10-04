Corte de circulación deja a una persona prensada

Dos personas lesionadas, entre ellas una prensada entre los fierros retorcidos, fue lo que dejó como saldo un fuerte accidente de tránsito sucedido en la colonia Bienestar Social, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la tarde del viernes.

Encontronazo

El reporte fue proporcionado alrededor de las 14:45 horas, por lo que elementos policiacos viales se movilizaron a la avenida Aldana y esquina con la calle Benito Juárez, en la referida colonia.

Ahí, les informaron que un presunto corte de circulación había causado que una camioneta particular de la marca Toyota Hilux y un automóvil compacto de la marca Volkswagen Pointer colisionaran de forma aparatosa.

Debido al encontronazo, una mujer quedó prensada entre los fierros retorcidos de la unidad, por lo cual tuvo que ser rescatada por personal de emergencia.

Ayuda especializada

Por ello, al lugar se presentaron los elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que socorrieron a la afectada al igual que a una persona del sexo masculino.

Después de brindarles los primeros auxilios, fue necesario que la fémina —que estaba malherida— fuera trasladada a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno, liberando finalmente la circulación en la zona.