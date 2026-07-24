Corte de circulación en cruce con bulevar

En un accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Norte y el cruce con el bulevar que va hacia la central de abastos, en la capital Tuxtla Gutiérrez, una persona resultó lesionada y también hubo daños materiales considerables, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad y de socorro.

Cayó al pavimento

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal informaron que se trataba de un automovilista y un motociclista, quienes estuvieron involucrados en un presunto corte de circulación.

Del impacto, el motorista salió proyectado contra el pavimento y se golpeó en las extremidades; por ello, los policías solicitaron el apoyo inmediato de paramédicos motorizados.

Rápidamente se presentó una cuadrilla de socorristas voluntarios del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Procedieron a proporcionarle los primeros auxilios y tras la valoración, se dio a conocer que la persona no necesitaba ser llevada a un hospital.

Fue estabilizada y se quedó en el sitio a la espera de poder arreglar el deslinde de responsabilidades y el pago de daños.

Finalmente, más tarde arribó una grúa con plataforma para hacerse cargo de retirar los vehículos involucrados y transportarlos al corralón en turno, ya que la vialidad había sido afectada parcialmente en la transitada vía.