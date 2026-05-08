Corte de circulación lo deja con múltiples lesiones

Con múltiples lesiones en las extremidades terminó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la calle Central, a la altura de la 14.ª Norte del barrio La Pimienta, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 15:10 horas cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio mencionado.

Ahí, se informó que una persona del sexo masculino que iba a bordo de una motocicleta se desplazaba de manera normal, sin embargo, un presunto corte de circulación por parte de una camioneta tipo SUV hizo que el conductor cayera al pavimento luego de golpearse contra el cofre y acabara policontundido, por lo cual pidieron la intervención de los cuerpos de socorro.

Primeros auxilios

A la zona se presentaron de inmediato los paramédicos del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes le brindaron los primeros auxilios.

Después de la valoración, se dio a conocer que era necesario su traslado a un hospital, pero no hubo ambulancias disponibles, así que tuvieron que llevarlo en una unidad de emergencia privada.

El joven fue transportado de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías para descartar posibles fracturas.

Asimismo, la motocicleta presentaba daños considerables y la camioneta abolladuras en la parte frontal y el parabrisas quebrado.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad.