Corte de circulación salda con motorista lesionado

Un presunto corte de circulación originó que un motociclista resultara con diversas contusiones en sus extremidades, esto sobre el bulevar Belisario Domínguez, frente a las instalaciones de la Unach.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 13:45 horas. Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio tras el reporte.

Valoración

En el lugar se informó que un presunto corte de circulación originó que un motorista resultara con diversas lesiones en sus extremidades.

Los agentes viales informaron que iba a ser necesario el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se movilizaron una cuadrilla de socorristas, quienes le brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración, se informó que no ameritaba ser llevado a un nosocomio.

Una hora más tarde, se solicitó el apoyo de una grúa con plataforma para remolcar las unidades involucradas, remitirlas al corralón en turno y así liberar la circulación en la zona.