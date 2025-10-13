Corte de circulación salda con seis lesionados

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en las últimas horas de la noche del sábado en el municipio de Ocozocoautla dejó como saldo seis personas lesionadas, cuantiosos daños materiales y una importante afectación vial.

Los hechos sucedieron sobre el libramiento Poniente-Norte, a la altura del kilómetro 1+300, cerca del punto conocido como El Macabil.

No llevaba luces

De acuerdo con testigos, el percance se dio cuando una camioneta Dodge de color blanco circulaba con normalidad sobre la vía principal y, de manera repentina, un automóvil salió de una calle lateral intentando incorporarse a la carretera, aparentemente sin las luces encendidas.

La mala maniobra provocó un corte de circulación y el encontronazo fue inevitable, dejando ambas unidades severamente dañadas.

El choque causó pánico entre automovilistas y vecinos de la zona, quienes alarmados solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. En minutos, arribaron paramédicos de Protección Civil, así como agentes de Tránsito Municipal y personal de la Guardia Estatal.

Heridos

Los socorristas valoraron a seis personas, de las cuales dos presentaban lesiones de consideración y estaban en presunto estado inconveniente, mientras que dos menores de edad sufrieron una posible fractura en una de las extremidades. El resto de los pasajeros resultó con raspones y golpes leves.

Mientras se realizaban las labores de auxilio, testigos señalaron que la falta de visibilidad y la imprudencia fueron determinantes en el accidente.

Algunos mencionaron que el vehículo responsable tenía fallas en el sistema de faros, lo que habría impedido que el conductor de la camioneta lo distinguiera con tiempo para evitar la colisión.

Los lesionados fueron trasladados al hospital IMSS-Bienestar, aunque se reportó que algunos afectados optaron por retirarse por sus propios medios o buscar atención en clínicas particulares, ante la presunta falta de disponibilidad en el nosocomio.

El percance ocasionó bloqueo total de la vialidad durante más de una hora, hasta que las autoridades viales coordinaron el retiro de los vehículos siniestrados con el apoyo de grúas. Ambas unidades quedaron bajo resguardo para el deslinde de responsabilidades.