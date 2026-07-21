Cortocircuito causa humo y alarma entre locatarios

Un cortocircuito en el cableado de la red eléctrica de locales comerciales de la central de abastos en Comitán, generó una intensa humareda que alarmó a comerciantes y ciudadanos que realizaban sus compras del día.

Fue alrededor del mediodía que se registró el incidente en el mercado 28 de Agosto, ubicado sobre la 11.ª calle Sur entre 4.ª avenida Poniente y bulevar Sur, en el barrio La Pileta.

Intensa humareda

El incidente dio inicio en el cableado y en un transformador localizado sobre la 11.ª Sur y 5.ª avenida Poniente; los chispazos generaron mucho humo que se expandió en los pasillos comerciales.

Esto generó alarma y pánico, por lo que comerciantes cercanos al área donde ocurrió el conato de incendio comenzaron con el desalojo de la mercancía de sus puestos, y lo reportaron al número de emergencias 911.

Rápidamente se presentaron los bomberos y paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal, Policía Municipal y Estatal, por lo que acordonaron el área y cerraron el tráfico en la calle que comunica con el bulevar Sur.

Al lugar llegaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar a cabo las labores y sustituir el transformador, además de supervisar las instalaciones eléctricas para prevenir que los cortocircuitos continúen.

En marzo de 2022 se registró un incendio en este importante centro de abastos, que dejó daños en 45 locales y cuantiosas pérdidas materiales, que movilizó a los “tragahumo” de toda la región y de San Cristóbal de Las Casas.