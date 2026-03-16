Cortocircuito causa incendio en vivienda

Momentos de alarma se vivieron entre habitantes de la comunidad Selva Natividad, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, luego de que por un cortocircuito ocurriera un incendio en una vivienda.

De acuerdo con versiones de pobladores, el siniestro comenzó cuando una falla en el sistema eléctrico habría provocado que se iniciaran las llamas al interior del inmueble.

El fuego comenzó a extenderse rápidamente, generando una densa columna de humo que alertó a los vecinos del sector.

Brindan ayuda

Al percatarse de la situación, habitantes de la zona acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a los ocupantes del domicilio y tratar de controlar el siniestro.

Con cubetas de agua y otros medios improvisados, los pobladores intentaron sofocar las voraces llamas y evitar que se propagaran hacia otras casas cercanas.

El incidente generó preocupación entre los residentes debido a la cercanía de los hogares y al riesgo de que el fuego alcanzara otros lugares.

Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron tras recibir el aviso a través de la línea estatal de emergencias 911.

Realizaron maniobras de control, además de enfriamiento y remoción de material combustible, con el objetivo de evitar que el incendio se extendiera y asegurar que no hubiera reignición.

Daños totales

No hubo personas lesionadas; sin embargo, se reportaron daños materiales totales en el inmueble afectado, pues quedaron calcinados muebles y enceres domésticos, así como la estructura que era de madera y lámina, de aproximadamente 4x6 metros.