Cortocircuito inicia fuego en motor de camioneta familiar

Una camioneta que se incendió la tarde de ayer en Comitán de Domínguez, movilizó a bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) local para controlar el siniestro, incidente que dejó solamente daños materiales y el susto de las personas que se percataron del hecho.

Hora y sitio

Las 13:30 horas. Conflagración sobre la 2.ª calle Norte, entre 6.ª y 7.ª avenida Poniente, barrio Candelaria, a 150 metros del bulevar Dr. Belisario Domínguez.

El incidente se registró cuando una camioneta Chrysler Voyager, color arena, circulaba con dirección al oriente pero empezó a salir una densa humareda en la parte delantera del motor.

El conductor de inmediato se estacionó para solicitar apoyo con vecinos, que reportaron el hecho al 9-1-1 al tiempo de ayudar con cubetas con agua para tratar de controlar el fuego.

Daños

Al lugar se movilizaron bomberos para atender la llamada y controlar el siniestro hasta sofocarlo en su totalidad.

El fuego se habría propagado debido a un corto en el sistema eléctrico, dejando chamuscado parte de la batería y cables, además de daños en otras partes del motor. Al lugar llegaron agentes de Vialidad Municipal para brindar apoyo vial y deslindar responsabilidades.