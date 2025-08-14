Cortocircuito provoca fuego en tienda de telas

Un incendio en la empresa Modatelas, en el centro de Huixtla, propició la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad. Aunque no se reportan personas lesionadas, los daños materiales son de alta consideración.

Fue la tarde de este miércoles que ocurrió el siniestro, presuntamente derivado de un cortocircuito en la parte trasera del inmueble ubicado sobre la avenida Central Norte, entre las calles Zaragoza y Madero, a pocos metros de la presidencia municipal.

Fuego resurge

Los trabajadores y vecinos al ver el humo reportaron al número de emergencia, acudiendo personal de Protección Civil (PC) que con el apoyo de pipas, lo controlaron en primera instancia, pero a los pocos minutos el fuego resurgió con intensidad. Los empleados y clientes que se encontraban en el negocio fueron evacuados para evitar algún percance, así como los trabajadores de otros negocios y de la propia presidencia municipal.

El fuego consumió rollos de tela y la parte trasera de la tienda sufrió un colapso, aunque a pesar de ello no hay reportes de personas lesionadas.

Se temía que el incendio cruzara hacia otros negocios y a un hotel, pero afortunadamente lograron controlarlo completamente.