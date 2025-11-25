Cortocircuito provoca incendio en vivienda

Un incendio en una vivienda de la colonia Lomas del Oriente, de Tuxtla Gutiérrez, generó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que el fuego dañara de manera considerable una sección del inmueble construido con madera y lámina.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría iniciado por un posible cortocircuito en el sistema eléctrico de la casa.

Las chispas alcanzaron materiales fácilmente inflamables, lo que permitió que las llamas se extendieran con rapidez.

La densa columna de humo que se elevaba desde la vivienda alertó a los vecinos, quienes de inmediato reportaron la emergencia al 9-1-1.

Gracias a su pronta intervención, bomberos y equipos de rescate arribaron oportunamente al lugar.

Rescate

En los momentos iniciales del incendio, una persona quedó atrapada dentro del inmueble; sin embargo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron ponerla a salvo sin que sufriera lesiones graves.

Por último, los apagafuegos realizaron labores de enfriamiento y control total de la situación, evitando que se propagara hacia domicilios aledaños.

Autoridades estatales y municipales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y determinar el origen preciso del siniestro.

Además, brindaron acompañamiento a la familia afectada y emitieron recomendaciones para prevenir futuros incidentes de este tipo en la colonia.