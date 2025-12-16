Cruza sin precaución y embiste a motocicleta

Policontundido fue como resultó un motociclista al ser atropellado por un colectivo la tarde del lunes en el municipio de Comitán. El incidente movilizó a paramédicos y agentes de Tránsito Municipal para atender la emergencia.

Fue sobre la 7.ª avenida Sur y 13.ª calle Sur, en el barrio Cumpatá, donde se registró el accidente alrededor de las 15:20 horas.

El percance ocurrió cuando el chofer del colectivo de la ruta 156 circulaba sobre la calle con rumbo al poniente, sin embargo, al llegar a la intersección no se detuvo y al momento de cruzar lo hizo con falta de precaución y nulo respeto de la preferencia, por lo cual terminó por embestir al motorista que se dirigía hacia el sur.

La motocicleta, junto con el conductor, quedaron tirados en el pavimento, así que de inmediato testigos reportaron el hecho al número de emergencias 911 a fin de solicitar el apoyo médico.

Al sitio se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos valoraran al lesionado que presentaba dolor en la pierna izquierda, aunque al no ser de gravedad no fue trasladado al hospital.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que arribaron para tomar conocimiento del atropellamiento y mediar entre los involucrados, a fin de que dialogaran y llegaran a un acuerdo para deslindar responsabilidades y proceder al pago de daños.

El responsable fue infraccionado por falta al reglamento de Tránsito Municipal.