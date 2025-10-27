Cuantiosos daños materiales por aparatoso choque

Un accidente vehicular registrado la mañana del domingo sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia Plan Chiapas, en la demarcación chiapacorceña, dejó como saldo daños materiales valuados en varios miles de pesos, aunque sin lesionados.

El percance ocurrió cerca de las 07:35 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre un coche que había chocado contra las jardineras del camellón central.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se desplazaron de inmediato al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las labores de abanderamiento.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del vehículo particular circulaba a presunto exceso de velocidad y, tras perder el control por una mala maniobra, zigzagueó antes de impactarse de manera violenta contra las estructuras de concreto y el área ajardinada.

El golpe dejó el frente del automóvil destrozado por completo, así como daños visibles en el mobiliario urbano.

Testigos mencionaron que el conductor logró salir por sus propios medios del vehículo, sin presentar lesiones aparentes, aunque visiblemente alterado por el percance.

Más tarde, una grúa con plataforma acudió para remolcar la unidad siniestrada y trasladarla al corralón correspondiente, mientras los agentes elaboraban el parte informativo y restablecían la circulación vehicular que permaneció obstruida de forma parcial por casi una hora.