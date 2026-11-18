Cuatro choques se registraron entre la noche del lunes y mañana del martes sobre una transitada avenida al sur de Comitán, que dejaron solamente daños materiales y movilizaron a cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 7a. avenida Poniente Sur (par vial) donde se registraron los accidentes. El primero: alrededor de las 09:30 en el cruce con la 12a. Sur, en el barrio de Cumpatá.

En este percance, el conductor de un Chevrolet Aveo color blanco que circulaba rumbo al bulevar pretendió ganar el paso a una camioneta distribuidora de agua en garrafón, pero fue impactado en la parte lateral izquierdo.

El segundo se dio una hora después, a 300 metros del primer incidente, en el cruce con la 9a. Sur, en el barrio de Nicalocok.

Los conductores de un Volkswagen T-Cross y un Chevrolet Equinox circulaban en sentido opuesto al ser de doble vía.

Al llegar al cruce con la avenida, los dos pretendieron incorporarse al sur y realizaron la maniobra al mismo tiempo, cuando ninguno cedió el paso al otro, el incidente solo dejó daños.

Fueron agentes de Vialidad y Tránsito que llegaron para atender los choques de ayer, a fin de mediar entre los involucrados que después de un diálogo acordaron el pago de daños.

Otros dos

Los otros dos ocurrieron en las últimas horas del lunes, el primero entre una camioneta Volkswagen Taos y el taxi 0770, en el cruce con la 10a. Sur.

El último fue en el cruce de la 3a. Sur, cuando el conductor de una camioneta Renault manejaba en estado etílico y frenó de manera intempestiva, por lo que fue impactado por un Jetta color azul.

En este percance, el conductor del Renault fue detenido por agentes de Vialidad y Tránsito para ser trasladado a la comandancia y fuera certificado por un médico legista.