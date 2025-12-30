Cuatro graves tras un encontronazo

La mañana del lunes se registró un aparatoso accidente vial sobre la carretera de cuota Ocozocoautla de Espinosa-Arriaga, a la altura del kilómetro 62, donde se vieron involucrados una patrulla de la Guardia Estatal y un vehículo particular, dejando como saldo preliminar cuatro personas con lesiones de gravedad.

Fuerte choque

De acuerdo con los primeros reportes, el encontronazo fue de consideración y de manera frontal, al parecer porque uno de los vehículos invadió el carril contrario, lo que provocó severos daños en ambas unidades y obligó a la inmediata movilización de los cuerpos de auxilio.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencia, lo que permitió una rápida respuesta.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con personal de Protección Civil, arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados.

Tras ser estabilizados, los cuatro heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Aseguran la zona

Elementos de seguridad se encargaron de abanderar el tramo carretero para evitar nuevos percances, mientras agentes de vialidad y personal competente llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el peritaje técnico.

Buscarán determinar las causas del choque y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

La circulación se vio afectada durante varios minutos, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los señalamientos, especialmente en carreteras de alta velocidad como esta vía de cuota.