Cuatro heridos en carambola

Un accidente múltiple en el que se vieron involucrados tres vehículos y una motocicleta, dejó como saldo a cuatro personas lesionadas y daños materiales de alta consideración, esto en el municipio de Tuxtla Chico.

Fue a la altura de la palapa conocida como El Chinito en el tramo carretero que conecta con la ciudad de Tapachula en donde ocurrió el percance el martes por la mañana, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Una combi del transporte público local en modalidad de colectivo, una camioneta RAM, un automóvil Nissan de color vino y una motocicleta de color negro con verde, fueron los que estuvieron involucrados en el choque.

En el lugar tuvieron que ser atendidas cuatro personas que se encontraban con lesiones, tres de las cuales fueron trasladadas en una ambulancia a la clínica hospital del IMSS-Bienestar de Tuxtla Chico para recibir atención médica especializada inmediata.

Agentes de la Guardia Estatal Preventiva, de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional División Caminos, se hicieron cargo de acordonar la zona del accidente para evitar otra colisión.

Las autoridades, además, iniciaron las investigaciones para determinar la forma en la que ocurrió el encontronazo y deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

Los daños materiales ascendieron a varias decenas de miles de pesos.