Cuatro heridos en choque múltiple en libramiento

Un accidente múltiple registrado la tarde del viernes sobre el libramiento Norte, a la altura de la Calzada al Sumidero en la capital Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas una recién nacida, además de cuantiosos daños materiales y tráfico intenso en la zona.

Encontronazo

El percance ocurrió alrededor de las 13:10 horas, cuando cuatro vehículos particulares colisionaron de forma aparatosa sobre el puente vehicular, en el carril que conduce de poniente a oriente.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal, uno de los automóviles presuntamente realizó un cambio de carril intempestivo, provocando el choque en cadena.

Debido al fuerte impacto, los ocupantes de las unidades resultaron con diversas lesiones en brazos, piernas y cuello, mientras que una recién nacida presentó contusiones leves, lo que generó alarma entre los presentes.

Nada grave

De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados.

Tras la valoración, se determinó que ninguno de ellos requería traslado hospitalario pues las heridas no ponían en riesgo su vida, así que únicamente fueron estabilizados en el sitio.

Los oficiales de tránsito procedieron al abanderamiento de la zona para evitar nuevos percances, mientras dos grúas con plataforma llevaban a cabo las maniobras necesarias para retirar los vehículos siniestrados y restablecer la circulación, la cual permaneció interrumpida por más de una hora.