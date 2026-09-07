Cuatro heridos en percance múltiple

Un accidente múltiple registrado sobre la carretera San Cristóbal de Las Casas-Teopisca provocó la movilización de cuerpos de emergencia y causó complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona de El Aguaje.

El percance ocurrió durante el domingo y, de acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro vehículos quedaron involucrados en la colisión. Presentaron daños materiales y permanecieron en la vialidad mientras se atendía la emergencia.

La magnitud del choque hizo necesaria la presencia de distintos cuerpos de auxilio. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC).

Eran cuatro los lesionados, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.

Entre las primeras versiones surgidas en el lugar se mencionó que las condiciones de la carretera, presuntamente afectada por las lluvias, aunadas a una posible velocidad inmoderada, pudieron contribuir al impacto.

No obstante, estos factores deberán ser confirmados mediante las pesquisas.

Mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de auxilio, la circulación en este tramo se vio afectada debido a la presencia de los vehículos involucrados y de las unidades de rescate.

Serán las autoridades competentes las encargadas de establecer cómo ocurrió la carambola y, en su caso, deslindar responsabilidades entre los conductores.