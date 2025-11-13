Cuatro heridos en volcadura de combi de pasajeros

Un nuevo accidente de una combi de pasajeros de la empresa Paulino Navarro, ocurrió la tarde de este martes en el tramo carretero Tapachula-Huixtla, dejando como saldo a cuatro pasajeros lesionados y daños materiales de consideración.

Distraído con el celular

De acuerdo con los testigos, el conductor presuntamente iba enviando mensajes con el celular, lo que motivó que perdiera el control de la misma, se saliera de la cinta asfáltica y terminara volcando.

Ello ocurrió a la altura del lugar conocido como La Yerbabuena en el municipio de Huehuetán, por lo que ante el reporte del percance acudieron elementos de Protección Civil que auxiliaron a los lesionados, siendo cuatro de ellos trasladados al hospital regional de Tapachula para su atención especializada.

Por su parte, el conductor de la unidad al parecer se dio a la fuga.

No es el primer accidente de unidades de esa empresa que cubre el servicio de Tapachula a Huixtla, en donde los afectados han denunciado que no les cubren las afectaciones por servicios médicos.

Las autoridades de la Guardia Nacional División Caminos iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance y se ordenó el traslado a la unidad a un corralón oficial para ser puesta a disposición del Ministerio Público.