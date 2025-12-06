Cuatro lesionadas tras fuerte choque en autopista

Un fuerte accidente ocurrido a la altura del kilómetro 27+500 de la autopista, dentro de la demarcación de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, dejó como saldo a tres mujeres lesionadas —incluida una embarazada— y una bebé, que también requirió atención médica urgente.

El percance se originó tras la colisión entre dos unidades tipo Urvan y una camioneta particular que circulaban con dirección a la ciudad.

Ayuda médica

La magnitud del impacto provocó una inmediata movilización de los equipos de emergencia.

Elementos de la Estación de Bomberos de San Cristóbal, adscritos al Instituto de Bomberos del Estado, fueron los primeros en arribar al punto donde brindaron atención prehospitalaria a las afectadas que permanecían dentro y alrededor de los vehículos siniestrados.

Las cuatro lesionadas fueron estabilizadas y posteriormente trasladadas a distintos hospitales del municipio para recibir una valoración más completa. En las labores de traslado participaron ambulancias de Bomberos, Cruz Roja de Chiapa de Corzo y Protección Civil Municipal.

Labores preventivas

Además del apoyo médico, el personal operativo efectuó maniobras para asegurar el área: desconectaron las baterías de las unidades involucradas, controlaron derrames de fluidos y colocaron dispositivos preventivos con el fin de evitar otro incidente en la zona, debido al alto flujo vehicular.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el percance.