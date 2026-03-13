Cuatro lesionados en aparatoso percance

Cuatro policías municipales lesionados y daños materiales valuados por miles de pesos, fue lo que dejó un accidente de tránsito sucedido en la colonia Bienestar Social, al suroriente de la capital chiapaneca.

Esto fue a las 11:00 horas en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Ignacio Allende, donde vecinos reportaron el percance a los números de emergencia.

Al llegar, elementos policiacos localizaron una patrulla y una camioneta particular con daños tras el impacto. En el sitio también se hallaban cuatro agentes que viajaban en la unidad oficial, por lo cual se solicitó apoyo médico.

Colisión en cruce

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba de norte a sur sobre la calle Ignacio Allende y al llegar a la intersección con la avenida 20 de Noviembre intentó atravesar la vialidad.

En ese momento fue colisionada por la patrulla que se desplazaba de oriente a poniente sobre la avenida.

Después del percance giró cerca de 90 grados y acabó estrellándose en una señal ubicada en la esquina.

Durante las primeras declaraciones, el conductor de la camioneta señaló que la patrulla circulaba a exceso de velocidad y al intentar cruzar consideró que tenía suficiente distancia, pero la unidad oficial lo chocó.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los policías lesionados y posteriormente fueron trasladados en una patrulla a una clínica particular para su valoración médica.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Vial, de la Guardia Estatal Vial Preventiva y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias y el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.