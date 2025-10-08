Cuatro lesionados en brutal impacto a mototaxi

Cuatro lesionados y pérdidas materiales de consideración dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera vieja a Cupía, con dirección a la Zona Galáctica, en la demarcación de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte se generó aproximadamente a las 16:55 horas del martes, por lo que policías de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio tras recibir el aviso de automovilistas que presenciaron el fuerte impacto.

Malheridos

De acuerdo con los primeros informes, los involucrados eran un mototaxi en el que viajaban cuatro personas y un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco.

La colisión fue tan violenta que el transporte público acabó destrozado, mientras que los pasajeros terminaron tendidos sobre el pavimento con múltiples heridas y posibles fracturas en las extremidades.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, determinando que dos de ellos presentaban un estado de salud grave, por lo cual fueron trasladados de inmediato a un hospital de la capital chiapaneca.

Aseguraron la zona

La zona fue asegurada por agentes de la Policía Municipal y Tránsito, quienes controlaron el tráfico vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma retiró las unidades involucradas, las cuales fueron enviadas al corralón correspondiente en espera del deslinde de responsabilidades.