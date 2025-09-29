Cuatro lesionados en choque de combi y pick up

Al menos cuatro personas lesionadas fue el saldo que dejó un aparatoso choque entre una combi del servicio colectivo y una camioneta particular en la colonia 5 de Febrero, al norte de Tapachula, el cual también acabó con daños materiales de alta consideración.

Se dijo que la unidad del transporte público, con número económico 09 de la ruta 52, se impactó contra una JAC de color rojo, en la esquina conformada por la avenida Janeiro y calle 5 de Febrero. Aparentemente uno de los involucrados no respetó el alto del semáforo.

Auxilio

Ante el reporte del siniestro se desplazaron elementos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil (PC), quienes atendieron a las personas lesionadas, entre ellas tres mujeres que iban de pasajeras en el colectivo y una menor de edad que viajaba en la pick up particular.

Las lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales para su atención médica especializada.

A su vez, agentes de la Guardia Estatal de Vialidad y de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos.

Ambas unidades involucradas en el percance fueron aseguradas y trasladadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición del Ministerio Público (MP), en tanto se deslindan las responsabilidades.

Debido a este nuevo percance en el que participó una unidad del transporte colectivo, usuarios pidieron a las autoridades que realicen verificaciones de las combis y de los choferes para prevenir accidentes fatales, como el ocurrido hace unos días, en el que un niño perdió la vida aplastado.