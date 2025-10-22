Cuatro lesionados en colisión de colectivo

Cuatro pasajeros de una combi en modalidad de colectivo resultaron lesionados, entre ellos dos menores de edad, al ser impactada la unidad por un vehículo particular sobre el bulevar de la colonia Cafetales, al sur del municipio de Tapachula.

El reporte indicó que la unidad de transporte público se desplazaba sobre la avenida principal cuando fue colisionada por un automóvil de color blanco, acabando el primer vehículo sobre la banqueta y el otro en la calle con severos daños materiales.

Se dijo que el particular era manejado a exceso de velocidad y por este motivo el conductor perdió el control, impactando en el costado izquierdo del colectivo.

Como consecuencia del encontronazo, cuatro personas —dos adultos y dos menores de edad— que viajaban como pasajeros en la combi resultaron con lesiones leves y crisis nerviosa, siendo auxiliados por paramédicos de Protección Civil, aunque sus familiares se encargarían de llevarlos al servicio médico.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al lugar del percance para iniciar las investigaciones y deslindar las responsabilidades.

Los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos.