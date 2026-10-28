Cuatro lesionados en un accidente múltiple

Cuatro personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial en el que estuvieron involucrados dos vehículos particulares y una motocicleta, esto sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, en el municipio de Chiapa de Corzo.

El percance se registró cerca de las 17:10 horas, a la altura del fraccionamiento Villa Real, donde elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y verificar la situación en el tramo.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la colisión habría ocurrido a raíz de un presunto corte de circulación, aunque no se precisó cuál de los conductores había realizado la maniobra que desencadenó el impacto.

Primeros auxilios

Como consecuencia del choque, cuatro personas sufrieron diversas lesiones, principalmente en las extremidades, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Personal del grupo Pakal intervino para gestionar la llegada de una ambulancia. Minutos después arribaron socorristas del Instituto de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados y realizaron una valoración inicial para determinar las condiciones en que se encontraban.

No se precisó si alguno de los afectados requirió traslado a un hospital. En tanto, las autoridades tomaron conocimiento y se llevaron a cabo las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

Aproximadamente una hora después, dos grúas con plataforma remolcaron los vehículos y la motocicleta involucrados, que fueron trasladados al corralón en turno.

Con el retiro de las unidades se liberó la vialidad y restablecieron la circulación en este tramo, donde los automovilistas tuvieron que extremar precauciones durante la atención médica y maniobras de remoción.