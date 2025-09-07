Cuatro lesionados y daños en colisión

Cuatro personas lesionadas y daños materiales de consideración, fueron el saldo que arrojó un fuerte choque en la esquina de la 3.ª avenida Norte con 15.ª calle Oriente en el centro de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

El reporte indica que una camioneta Nissan X-Trail se desplazaba de poniente a oriente sobre la 15.ª Oriente y al llegar a la 3.ª Norte el conductor no hizo el alto correspondiente, estampándose contra un automóvil Chevrolet Cavalier, el cual llevaba la vía de preferencia al circular de norte a sur.

Ante el fuerte impacto la última unidad salió proyectada hacia la banqueta y se activaron las bolsas de aire.

Brindan ayuda

Tres personas que viajaban en la X-Trail y la conductora del Cavalier resultaron con lesiones, por lo que fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE).

Se dijo que la falta de precaución, aunado a que en la esquina había un vehículo estacionado en zona prohibida que impedía la visibilidad, fueron factores del accidente.

Al corralón

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo del inicio de las investigaciones necesarias, ordenando el remolque de las unidades involucradas a un corralón oficial en lo que se deslindan responsabilidades.

Los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos; mientras tanto, se dijo que los lesionados fueron trasladados a hospitales para una atención médica especializada, aunque sin que corra peligro la vida de alguno de ellos.