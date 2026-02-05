Cuatro vehículos protagonizan incidente múltiple

En el aparatoso accidente que ocurrió alrededor de las 21:05 horas en el bulevar Andrés Serra Rojas, a la altura del crucero con el bulevar Ángel Albino Corzo de la ciudad capital, dos personas resultaron con lesiones.

Tras ser enterados del hecho, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron sobre el carril de sur a norte de la concurrida vía.

Ahí, se informó que cuatro vehículos particulares protagonizaron un aparatoso accidente múltiple.

Por el saldo de la colisión que implicó personas con posibles heridas, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Atención médica

Dos ciudadanos resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades, por lo que al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que ninguno ameritaba ser llevado a un nosocomio, pues su vida no corría peligro tras sufrir el accidente.

Una hora más tarde, después de los protocolos por este tipo de percances, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas, las cuales fueron remitidas al corralón en turno.